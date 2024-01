ReWalk Robotics-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Rewalk Robotics Aktienanalyse: Branchenvergleich, technische Analyse und Analysteneinschätzung

Die Performance der Rewalk Robotics Aktie in den letzten 12 Monaten beträgt 24,98 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 36,01 Prozent, was einer Underperformance von -11,03 Prozent für Rewalk Robotics entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 24,98 Prozent, wobei Rewalk Robotics 0,01 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rewalk Robotics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,69 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,24 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +79,71 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,74 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+67,57 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Langfristig gesehen wird die Rewalk Robotics-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was einer erwarteten Performance von 141,94 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Ein weiterer Indikator, der betrachtet werden kann, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage für die Rewalk Robotics-Aktie liegt bei 1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft (Wert: 17,3), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Rewalk Robotics-Aktie, basierend auf dem Branchenvergleich, der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength Index.