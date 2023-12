ReWalk Robotics Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Rewalk Robotics hat im letzten Jahr eine Rendite von -25,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 40,58 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -1,24 Prozent, wobei Rewalk Robotics aktuell 24,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zu Rewalk Robotics ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zwei Wochen wurden an zwei Tagen positive Themen diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Rewalk Robotics-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,735 USD lag, was einem Unterschied von +6,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rewalk Robotics derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 89,12, was einer Differenz von -89,12 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.