ReNew stellt neue Markenidentität vor und unterstreicht seine Führungsrolle bei der Bereitstellung von Lösungen zur Dekarbonisierung

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) -- Aus ReNew Power wird ReNew – die Zukunft der EnergieReNew Power, ein Pionier im Bereich der erneuerbaren Energien, hat eine strategische Entscheidung getroffen, sich in ReNew umzubenennen. Die neue Markenidentität spiegelt den Übergang des Unternehmens von einem reinen unabhängigen Energieerzeuger für erneuerbare Energien zu einem End-to-End-Anbieter von Lösungen im gesamten Spektrum der Dekarbonisierung wider.Im Einklang mit seiner Strategie, sich auf das gesamte Ökosystem erneuerbarer Energieträger zu konzentrieren, ist ReNew führend in der Entwicklung neuer Lösungen zur Dekarbonisierung, wie zum Beispiel grünem Wasserstoff, Energiespeicherung, Kohlenstoffmärkten und Solaranlagen, und ist in der Lage, die Netto-Null-Ziele von Unternehmen zu unterstützen. Das Unternehmen ist ein Pionier bei der Nutzung digitaler Technologien, um den Übergang zu grüner Energie zu beschleunigen und die besonderen Anforderungen des B2B-Segments in Indien zu erfüllen, wo es die Marktführerschaft innehat. Die neue Identität von ReNew wird seine Position als Marktführer im Bereich der Energiedienstleistungen sowie als eine globale Marke mit starken Wurzeln in Indien untermauern.Sumant Sinha, Chairman und CEO von ReNew, sagte zu diesem Anlass: „ReNew zielt darauf ab, Lösungen zu bieten, die es Unternehmen und Ländern ermöglichen, einen schnellen, dringenden und ethischen Übergang zu sauberer Energie zu vollziehen. Das Ziel von ReNew besteht darin, auf seinem Geschäftsbereich erneuerbare Energien aufzubauen und sein Angebot im gesamten Spektrum, das die Dekarbonisierung im Kontext der Zukunft der Energie unterstützt, zu erweitern."Schätzungen zufolge dürfte sich der weltweite Stromverbrauch bis 2050 verdreifachen, und die Dekarbonisierung wird eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) spielen und das globale Vorgehen gegen den Klimawandel stärken.Informationen zu ReNewReNew ist das führende Unternehmen für Dekarbonisierungslösungen, das am Nasdaq (Nasdaq: RNW) (Nasdaq: RNWWW) notiert ist. ReNews Portfolio umweltfreundlicher Energie mit ca. 13,4 GW auf Bruttobasis (Stand: 30. September 2022) ist eines der größten weltweit. Wir sind ein wichtiger unabhängiger Energieproduzent in Indien und bieten End-to-End-Lösungen auf gerechte und integrative Art und Weise in den Bereichen saubere Energie, grüner Wasserstoff, Mehrwert-Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte, die zunehmend zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Weitere Informationen erhalten Sie auf renew.com und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frenew-power%2F&data=05%7C01%7C%7C91e705757b1546d2bb3a08db0cbd5d82%7C9df58381d80540c59ce9b94ec70a870d%7C0%7C0%7C638117779673382290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DH7ONFMu4jKS9eGFjv3%2B8q3ejnwsK%2FAxm49XHfgXXag%3D&reserved=0#_blank), Facebook (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FReNewPowerIndia&data=05%7C01%7C%7C91e705757b1546d2bb3a08db0cbd5d82%7C9df58381d80540c59ce9b94ec70a870d%7C0%7C0%7C638117779673382290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSADHDTfpgNIG4F3hpAOm2mjmR0%2Fb6bG8PRIfc3iF%2BE%3D&reserved=0) und Twitter (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FReNew_Power&data=05%7C01%7C%7C91e705757b1546d2bb3a08db0cbd5d82%7C9df58381d80540c59ce9b94ec70a870d%7C0%7C0%7C638117779673382290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u8S2nJwGHt%2FcbxLoCsX4YBCfulW%2Fj75FtDLp85dq3%2Bw%3D&reserved=0)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2001127/ReNew_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/renew-stellt-neue-markenidentitat-vor-und-unterstreicht-seine-fuhrungsrolle-bei-der-bereitstellung-von-losungen-zur-dekarbonisierung-301748476.htmlPressekontakt:ReNew | Shilpa Narani | shilpa.narani@renewpower.in,+91-9999384233 / Investorenanfragen: Nathan Judge | ir@renewpower.inOriginal-Content von: ReNew Energy Global PLC, übermittelt durch news aktuell