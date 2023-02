ReNew gilt laut Refinitiv als eines der weltweit besten Unternehmen für ESG-Leistungen

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) -ESG-Leistung von ReNew erhält beste Bewertung unter den Stromversorgern und IPPs in Indien und zweitbeste weltweitReNew Energy Global PLC, Indiens führender unabhängiger Energieproduzent (Independent Power Producer, IPP) für erneuerbare Energien, wurde vom führenden Anbieter von Finanzmarktdaten Refinitiv für herausragende Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) anerkannt.Der Pionier im Bereich erneuerbare Energien hat bei der ESG-Leistung 81,22/100 erzielt, steht an der Spitze aller elektrischen Versorgungsunternehmen und IPPs in Indien und steht weltweit an zweiter Stelle für das Geschäftsjahr 21-22.Refinitiv bewertete weltweit mehr als 12.000 Unternehmen. Es bewertete ReNew in Bezug auf seine relative ESG-Leistung, sein Engagement und seine Effektivität in allen Kernthemen, einschließlich Emissionen, Klimaschutz, ökologische Produktinnovation und Menschenrechte, basierend auf öffentlichen Bekanntgaben. Der Index basiert auf Metriken, die aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Jahresberichten, Website-Daten des Unternehmens, Berichten über die soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) und anderen Datenpunkten gesammelt wurden.Die Kohlenstoffintensität von ReNew aus der Stromerzeugung liegt bei 32,83 gCO2/KWh und damit 94 Prozent unter dem weltweiten Durchschnitt. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2040 ein Netto-Null-Kohlenstoff-Emittent zu werden, und zugesagt, ein breiteres Spektrum von ESG-Zielen zu erreichen, darunter wasserpositiv zu werden, erneuerbare Energien für den Betrieb zu beschaffen und für null Deponieabfälle zu sorgen. Darüber hinaus zielt es darauf ab, 2,5 Millionen Leben durch CSR-Initiativen positiv zu beeinflussen und sicherzustellen, dass 30 Prozent der Frauen in der Belegschaft vertreten sind.Vaishali Nigam Sinha, Chief Sustainability Officer, sagte: „Nachhaltigkeit und ESG sind von zentraler Bedeutung für die integrative Wachstumsstrategie von ReNew. Wir streben ständig danach, neue Maßstäbe zu setzen. Die Bewertung durch Refinitiv ist eine Bestätigung unserer Bemühungen, unseren Stakeholdern die besten Servicestandards zu bieten, und bekräftigt unser Engagement für den Aufbau des weltweit besten Unternehmens für erneuerbare Energien."Informationen zu ReNewReNew ist das führende Unternehmen für Dekarbonisierungslösungen, das am Nasdaq (NASDAQ: RNW (https://www.prnewswire.com/news-releases/renew-unveils-new-brand-identity-as-it-reinforces-leadership-in-providing-decarbonisation-solutions-301745329.html#financial-modal)) (NASDAQ: RNWWW (https://www.prnewswire.com/news-releases/renew-unveils-new-brand-identity-as-it-reinforces-leadership-in-providing-decarbonisation-solutions-301745329.html#financial-modal)) notiert ist. ReNews Portfolio umweltfreundlicher Energie mit ca. 13,4 GW auf Bruttobasis (Stand: 30. September 2022) ist eines der größten weltweit. Wir sind ein wichtiger unabhängiger Energieproduzent in Indien und bieten End-to-End-Lösungen auf gerechte und integrative Art und Weise in den Bereichen saubere Energie, grüner Wasserstoff, Mehrwert-Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Kohlenstoffmärkte, die zunehmend zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Weitere Informationen erhalten Sie auf renew.com und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://in.linkedin.com/company/renew#_blank), Facebook (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FReNewPowerIndia&data=05%7C01%7C%7C91e705757b1546d2bb3a08db0cbd5d82%7C9df58381d80540c59ce9b94ec70a870d%7C0%7C0%7C638117779673382290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSADHDTfpgNIG4F3hpAOm2mjmR0%2Fb6bG8PRIfc3iF%2BE%3D&reserved=0) und Twitter (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FReNew_Power&data=05%7C01%7C%7C91e705757b1546d2bb3a08db0cbd5d82%7C9df58381d80540c59ce9b94ec70a870d%7C0%7C0%7C638117779673382290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u8S2nJwGHt%2FcbxLoCsX4YBCfulW%2Fj75FtDLp85dq3%2Bw%3D&reserved=0)PresseanfragenReNew | Shilpa Narani | shilpa.narani@renewpower.inInvestorenanfragenNathan Judge | ir@renewpower.inLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2001127/ReNew_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/renew-gilt-laut-refinitiv-als-eines-der-weltweit-besten-unternehmen-fur-esg-leistungen-301748873.htmlPressekontakt:+91-9999384233Original-Content von: ReNew Energy Global PLC, übermittelt durch news aktuell