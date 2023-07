Raytheon Technologies Quartalszahlen: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnanstieg

90 Tage lang haben Investoren und Analysten sehnsüchtig auf den Tag gewartet, an dem Raytheon Technologies seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen wird. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 126,59 Mrd. EUR ist das Unternehmen in Arlington, Vereinigte Staaten ein großer Player in der Branche.

Die Erwartungen der Analysten sind hoch: Sie prognostizieren einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 konnte Raytheon Technologies einen Umsatz von 15,24 Mrd. EUR verzeichnen, für das aktuelle Quartal wird ein Sprung um +6,70 Prozent auf 16,52 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll mit einem Plus von +4,10 Prozent auf 1,30 Mrd. EUR steigen.

Für das gesamte Jahr sind die Prognosen ebenfalls optimistisch: Ein Umsatzanstieg von +8,50 Prozent und ein Gewinnanstieg von...