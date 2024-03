Raytheon Technologies Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie von Rtx in den letzten Wochen kaum verändert sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein zurückgehendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält Rtx eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Rtx-Aktie bei 89,8 USD, was einem Abstand von +4,38 Prozent vom GD200 (86,03 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 88,09 USD, was einem Abstand von +1,94 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Rtx-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Rtx-Aktie ist neutral, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten. Von ihnen bewerten 2 die Aktie neutral und 1 schlecht, während 0 positive Bewertungen vorliegen. Es liegen keine aktualisierten Analystenbewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 88 USD, was einem erwarteten Rückgang von 2 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Rtx diskutiert, wobei an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung, das Interesse der Marktteilnehmer und das Anleger-Sentiment bezüglich der Rtx-Aktie eher negativ sind, was zu entsprechenden Bewertungen führt.