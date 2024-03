Raytheon Technologies Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Rtx-Aktie bleibt neutral, so die Analysten. Diese Einschätzung basiert auf der Betrachtung von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien, die neutral ausfielen. Auch die Diskussionen rund um das Unternehmen waren größtenteils neutral. Die Handelssignale zeigen ebenfalls eine schlechte Bewertung, was zu dem Fazit führt, dass die Stimmung bezüglich der Rtx-Aktie neutral ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dieser weist eine Abweichung von +6,9 Prozent auf. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe beieinander, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rtx-Aktie somit eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Rtx-Aktie weder überkaufte noch unterkaufte Signale. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein neutraler Rating für die Rtx-Aktie.