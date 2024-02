Raytheon Technologies Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Stimmung der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Rtx-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Rtx in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei wurden zwei konkrete Signale berechnet, wobei sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Somit wird Rtx in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Rtx-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Rtx-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,79 und für den RSI25 von 35,86, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Rtx-Aktie für die letzten 200 Handelstage (86,25 USD) um +4,59 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (90,21 USD) ab. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (86,91 USD) wird die Rtx-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Rtx-Aktie abgegeben, wovon 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 88 USD, was einem Abwärtspotential von -2,45 Prozent entspricht. Somit erhält Rtx für diesen Punkt der Analyse ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Rtx-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.