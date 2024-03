Raytheon Technologies Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Rtx-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in Bezug auf den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Rtx diskutiert. An einem Tag wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse der Kommunikation zeigt, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rtx-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 85,94 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 90,26 USD (+5,03 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (88,57 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Rtx-Aktie führt. Insgesamt erhält Rtx also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Rtx-Aktie. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rtx-Aktie ergibt sich ein Wert von 43,1 für den RSI7 und 51,59 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Analysten bewerten die Rtx-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 88 USD, was einem Abwärtspotential von -2,5 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rtx also eine "Neutral"-Bewertung aus dieser Analyseperspektive.