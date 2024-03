Raytheon Technologies Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

In den letzten Wochen konnte bei Rtx keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder positive noch negative Tendenzen waren in den sozialen Medien zu erkennen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral". Von insgesamt 3 Analystenbewertungen entfallen 2 auf "Neutral" und 1 auf "Schlecht". Da keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird aufgrund der Kursprognose von 88 USD (ein Abwärtspotenzial von -7,89 %) eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt erhält Rtx daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 9,71 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,48 und ergibt eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt wird Rtx daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Rtx in den letzten Tagen. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen sind dagegen überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Rtx eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wovon die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Rtx daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.