Raytheon Technologies Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

An der Börse notiert die Aktie Raytheon am 22.12.2022, 04:01 Uhr, mit dem Kurs von 98.18 USD. Die Aktie der Raytheon wird dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Raytheon entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Raytheon-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 93,82 USD mit dem aktuellen Kurs (98,18 USD), ergibt sich eine Abweichung von +4,65 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (94,43 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,97 Prozent), somit erhält die Raytheon-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Raytheon wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Raytheon liegt im Mittel wiederum bei 104 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 98,18 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 5,93 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Raytheon insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Raytheon. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 "Sell"-Signale (bei 1 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.