Raytheon Technologies Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Diskussionen rund um Rtx auf Plattformen der sozialen Medien haben in den letzten Wochen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel widergespiegelt. Insgesamt häuften sich in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen zwei Wochen die positiven Einschätzungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermittelt werden, wovon ein Signal als gut und drei als schlecht bewertet wurden, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Rtx bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung sieht es für die Rtx wie folgt aus: In den vergangenen 12 Monaten wurde insgesamt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, da keine Kaufempfehlungen, zwei neutrale und eine negative Einschätzung vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Rtx vor, jedoch liegt das Kursziel der Analysten im Durchschnitt bei 88 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs sich voraussichtlich um -2,67 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 90,41 USD notierte. Daher ergibt sich das Rating "Neutral" aus der Analysten-Untersuchung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Rtx eine Ausprägung von 14,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 26,58 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rtx bei 87,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 90,41 USD liegt. Dies führt zur Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 83,34 USD, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Rtx-Aktie basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, der Analysteneinschätzung, dem RSI und der technischen Analyse.