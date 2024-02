Raytheon Technologies Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmung der Anleger für die Rtx-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, so die Analyse von Marktinteraktionen in sozialen Medien. Obwohl es an einigen Tagen auch positive Diskussionen gab, überwog die negative Kommunikation an den meisten Tagen. In den letzten Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde die Aktie heute mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet. Automatische Analysen ergaben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu dieser Bewertung führte.

Die Analyse von Analysten ergab, dass die Rtx-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (88 USD) zeigt das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -2,14 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rtx daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Rtx-Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf ein unterdurchschnittliches Stimmungsbild hin. In Verbindung mit der negativen Änderung der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Darüber hinaus ergibt sich aus dem Relative Strength Index (RSI) für die Rtx-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,99 Punkten, während der RSI25 bei 48,55 Punkten liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu dieser Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Rtx-Aktie also eine "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.