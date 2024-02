Raytheon Technologies Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt drei Analystenbewertungen für die Rtx-Aktie abgegeben. Diese Bewertungen ergaben, dass zwei davon "Neutral" und eine "Schlecht" waren, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führte. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Rtx. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings ergab, lag bei 88 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie ein Abwärtspotential von -2,45 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 90,21 USD. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis dieser Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rtx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 86,25 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 90,21 USD lag, was einer Abweichung von +4,59 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (86,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,8 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Rtx-Aktie auch nach der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung. Darüber hinaus ergab die Betrachtung von Handelssignalen zwei konkret berechnete Signale (2 "Schlecht", 0 "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Rtx hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Rtx-Aktie insgesamt als "Neutral" einzustufen. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 53,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage ergibt einen Wert von 35,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.