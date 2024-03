Raytheon Technologies Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Rtx-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 85,88 USD liegt und der aktuelle Kurs bei 91,4 USD erreicht. Dies bedeutet eine Distanz von +6,43 Prozent zum GD200, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 weist hingegen einen Stand von 89 USD auf, was einem Abstand von +2,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigte überwiegend negative Kommentare, allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Signale wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt eine neutrale Einschätzung von Rtx. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88 USD, was eine mögliche Abnahme um -3,72 Prozent vom aktuellen Kursniveau bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Rtx-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Rtx.