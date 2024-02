Raytheon Technologies Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie die statistischen Auswertungen zeigen. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen überwog die negative Kommunikation. Besonders negativ äußerten sich die Anleger auch über das Unternehmen Rtx. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rtx bei 86,51 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 90,51 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,62 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 85,66 USD, was einen Abstand von +5,66 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analysten Bewertungen für die Rtx-Aktie abgegeben, wovon 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" eingestuft haben. Dies führt zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um -2,77 Prozent fallen. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Neutral".

Die Bewertung einer Aktie basiert auch auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Rtx-Aktie.