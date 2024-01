Raytheon Technologies Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Rtx betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,53 Punkte, was bedeutet, dass Rtx momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,39, was darauf hindeutet, dass Rtx weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Rtx. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie können Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Rtx unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rtx gesprochen. Aufgrund statistischer Auswertungen historischer Datenmengen ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Rtx derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 88,08 USD, während der Aktienkurs bei 84,14 USD um -4,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 von 80,93 USD in den letzten 50 Tagen führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".