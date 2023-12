Raytheon Technologies Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Rtx-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 88,28 USD verläuft. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 84,05 USD liegt und somit einen Abstand von -4,79 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 80,32 USD, was einer Differenz von +4,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die Analysteneinschätzung für die Rtx-Aktie ergibt ebenfalls ein "Neutral", da 1 Kaufempfehlung, 4 neutrale Einschätzungen und 1 negative Bewertung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Rtx liegt bei 100,8 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 19,93 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rtx liegt bei 35,02, was eine neutrale Bewertung ergibt, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 39 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Rtx-Aktie überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält die Rtx auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.