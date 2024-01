Raytheon Technologies Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Rtx war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhielt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigten jedoch hauptsächlich negative Signale in letzter Zeit. Daher wurde Rtx insgesamt mit einem "Gut"-Rating auf der Basis des Anleger-Sentiments bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ist die Rtx derzeit +3,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2,64 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die Aktie führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Rtx insgesamt als "Neutral", wobei 1 Kauf, 4 Halten und 1 Verkaufen-Empfehlung vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Rtx liegt bei 100,8 USD, was einem potenziellen Anstieg um 18,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wurde. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Rtx, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen.