Raytheon Technologies Aktie: Lieber beobachten als handeln

Rtx erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Rtx. Die durchschnittliche Kursprognose des Wertpapiers beträgt 88 USD, was ein Abwärtspotenzial von -4,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 92,24 USD) ergibt. Laut Analystenmeinung ist dies eine "Neutral"-Empfehlung, was Rtx insgesamt eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen im Vergleich zu zuvor weniger diskutiert wurde und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Daher erhält die Rtx-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Rtx in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies wurde aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen abgeleitet. Es zeigte sich, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte. Die Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 5 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führte. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses von Rtx innerhalb von 7 Tagen als "Neutral" betrachtet werden, da der RSI bei 30,88 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch, dass die Rtx in einer überverkauften Situation ist, was als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Rtx-Aktie im Gesamten eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.