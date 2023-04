Raytheon Technologies Aktie: Kursverlauf und Aussichten im Überblick

Raytheon Technologies verzeichnete im Vergleich zum Industrialsektor eine Rendite von 2,24 Prozent, was unter dem Durchschnitt liegt. Hingegen erreichte das Unternehmen in der Aerospace & Defense Branche eine überdurchschnittliche Rendite von 54.02 Prozent gegenüber des Branchenmitte von 1,03 Prozent in den letzten zwölf Monaten.

Raytheon Technologies Aktie – Ein Blick auf die Kursentwicklung

Die Aktie von Raytheon Technologies hat sich in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 94,40 USD präsentiert. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 92,00 USD (-2,54 Prozent Unterschied) und erhielt daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft zur Analyse herangezogen. Für diesen beträgt der letzte Schlusskurs...