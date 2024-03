Raytheon Technologies Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Rtx-RSI liegt bei 9,71, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 36,48 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Rtx. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse wird Rtx daher als "Neutral" eingestuft. Optimierungsprogramme haben mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird Rtx von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Rtx. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien blieb unverändert. Daher wird Rtx in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Rtx insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von 7,89 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Rtx daher von den Analysten als "Neutral" bewertet.