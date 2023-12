Raytheon Technologies Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Rtx-Aktie wird derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 88,08 USD, während der letzte Schlusskurs bei 84,14 USD liegt, was einer Abweichung von -4,47 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 80,93 USD zeigt eine ähnliche Abweichung von +3,97 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls positiv entwickelt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein durchschnittliches Kursziel von 100,8 USD, was ein Aufwärtspotential von 19,8 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund erhält die Rtx-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Sentiment-Analyse ergibt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weiterführende Studien auch einige "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Rtx-Aktie eine insgesamt "Gut" Bewertung, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.

