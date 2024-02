Raytheon Technologies Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung und Diskussion rund um die Rtx-Aktie wurden in den letzten Monaten analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur wenig Diskussionsaktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Rtx in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rtx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 86,19 USD. Der letzte Schlusskurs (90,01 USD) weicht somit +4,43 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine nahezu gleiche Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Rtx von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, und auch die überwiegend negativen Themen rund um den Wert sprechen für eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zudem wurden 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating für die Rtx-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 88 USD, mit einem Abwärtspotential von -2,23 Prozent. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Rtx somit ein "Neutral"-Rating in den verschiedenen Analysen und Bewertungen.