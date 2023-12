Raytheon Technologies Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

In den letzten zwölf Monaten haben 6 Analysten Rtx-Aktien bewertet. Von diesen Bewertungen waren 1 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es gab in den letzten 30 Tagen keine neuen Bewertungen. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 100,8 USD, was einer möglichen Steigerung um 23,14 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (81,86 USD) aus entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach "Gut". Zusammenfassend erhält Rtx von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der RSI für Rtx liegt bei 56,51, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25 von 53,75 führt zu der Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Rtx. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt jedoch, dass Rtx aktuell viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass Rtx derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 88,83 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 78,94 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies also einem Rating von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild, das zu einem "Neutral"-Rating für die Rtx-Aktie führt.