Raytheon Technologies Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Rtx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 88,91 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 83,22 USD, was einem Rückgang von 6,4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 78,7 USD, und der letzte Schlusskurs lag darüber, was einer positiven Abweichung von 5,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Rtx-Aktie im Rahmen der Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um Rtx waren eher neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch die Anlegerdiskussionen waren überwiegend neutral, mit vereinzelten positiven und negativen Themen in den letzten zwei Wochen. In den letzten Tagen zeigte sich jedoch ein verstärktes Interesse an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Die automatischen Analysen der Anlegerkommunikation ergaben vor allem "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Von den sechs Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Rtx-Aktie waren vier neutral und eine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100,8 USD, was einen möglichen Anstieg um 21,12 Prozent vom aktuellen Schlusskurs aus bedeutet. Die Analysten geben daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also für die Rtx-Aktie eine neutrale Gesamtbewertung aus technischer Analyse, Sentiment und Buzz sowie Analysteneinschätzung.