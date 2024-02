Raytheon Technologies Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Rtx in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Rtx deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für Rtx vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Rtx vor, jedoch erwarten sie auf Basis des aktuellen Kurses von 91,79 USD eine Entwicklung von -4,13 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 88 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Anleger haben sich vor allem über negative Themen in Bezug auf Rtx unterhalten. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Rtx-Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 86,35 USD, was einer Abweichung von +6,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einem positiven Rating aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 86,4 USD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Rtx-Aktie daher eine überwiegend positive Einschätzung aus verschiedenen Perspektiven.