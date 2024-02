Raytheon Technologies Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Analysten bewerten die Aktie der Rtx auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor, wobei 2 als neutral und 1 als schlecht eingestuft wurden. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Rtx aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 88 USD, was einer Erwartung von -3,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf allen Analystenschätzungen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Die Analyse ergab 3 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Empfehlung "Schlecht" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung für Rtx weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Rtx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Rtx liegt bei 60,04, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.