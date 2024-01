Raytheon Technologies Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie, insbesondere wenn es um die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet geht. Bei Rtx zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da der aktuelle Schlusskurs von 85,41 USD um -2,84 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Rtx diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale ergeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analysteneinschätzung für die Rtx-Aktie liegt derzeit bei "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 18,02 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Rtx insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.