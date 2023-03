Raytheon Technologies-Aktie: Geht was auf Jahressicht?

Es ist wieder drei Monate her, dass Raytheon Technologies seinen Aktionären einen aktuellen Blick in seine Bücher gewährt hat. Am 25.04. steht für das in Arlington sitzende Unternehmen der Geschäftsbericht zum 1. Quartal an. Wird Raytheon Technologies seine Umsatz- und Gewinnprognosen halten oder gar übertreffen können? Wie wird der Aktienkurs voraussichtlich auf die Bilanz reagieren?

Für Aktionäre heißt es noch 30 mal schlafen, bis Raytheon Technologies die neuen Quartalszahlen präsentieren wird. Auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse des Unternehmens, das einen Börsenwert von 141,00 Milliarden USD aufweist. Daten des Portals Marketscreener offenbaren, dass die Experten derzeit ein leichtes Umsatzplus erwarten: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll sich der Umsatz in Q1 2023 um 7,90 Prozent auf 16,96 Milliarden...