Raytheon Technologies Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Stimmung und das Interesse an der Rtx-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rtx-Aktie jedoch eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rtx-Aktie als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage deuten auf eine neutrale Empfehlung hin. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Rtx-Aktie sowohl auf 200- als auch 50-tägiger Basis nah am Durchschnitt liegt. Dadurch wird die Rtx-Aktie ebenfalls als neutral bewertet.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen wurden. In Kombination mit der Analyse von Handelssignalen ergibt sich eine neutrale bis negative Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Rtx-Aktie derzeit aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als neutral eingestuft werden muss.

Raytheon Technologies kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Raytheon Technologies jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Raytheon Technologies-Analyse.

Raytheon Technologies: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...