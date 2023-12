Raytheon Technologies Aktie: Füße still halten!

Die Aktie der Rtx wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 6 Analysten bewertet. Dabei erhielt sie eine Einstufung von 1 Mal "Gut", 4 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 100,8 USD, was einem potenziellen Anstieg um 23,14 Prozent vom aktuellen Kurs von 81,86 USD entsprechen würde. Daraus ergibt sich eine empfohlene Einstufung von "Gut" seitens der Analysten.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Schlecht", da der GD200 bei 88,83 USD liegt, während der Kurs der Aktie (81,86 USD) um -7,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 78,94 USD, was einer Abweichung von +3,7 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur vier Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer Einschätzung als "Neutral" im Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Rtx-Aktie liegt bei 56,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating als "Neutral".