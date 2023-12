Raytheon Technologies Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Rtx im Mittelpunkt der Diskussionen. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Rtx. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf analytischer Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt jedoch die Bewertung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Rtx-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Rtx-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rtx vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 100,8 USD. Das Wertpapier hat somit ein Aufwärtspotential von 19,8 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Rtx-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage trendfolgender Indikatoren. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Rtx-Aktie.