Raytheon Technologies Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Rtx betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 54,88 Punkte, was bedeutet, dass Rtx weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 39,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt das Sentiment und Buzz zur Einschätzung einer Aktie bei. Hierbei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Rtx zeigt interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt derzeit ein "Neutral" für Rtx. Der GD200 des Wertes verläuft bei 87,39 USD, während der Kurs der Aktie bei 85,47 USD um -2,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 82,62 USD, was einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rtx besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, und die automatischen Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Rtx auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.