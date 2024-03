Raytheon Technologies Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild bei Rtx. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,37 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,91 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Rtx derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 86,03 USD, während der Aktienkurs bei 89,8 USD liegt, was einer Abweichung von +4,38 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 88,09 USD, was einer Abweichung von +1,94 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Analystenmeinungen zeigen in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Rtx, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88 USD, was einer möglichen Abnahme um -2 Prozent entspricht. Daher wird die Rtx-Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.