Raytheon Technologies Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rtx-Aktie liegt bei 30,88 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rtx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 86,72 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 92,24 USD liegt, was einer Abweichung von +6,37 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +8,86 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Rtx-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Mit einer Kursprognose von 88 USD, was einem Abwärtspotential von -4,6 Prozent entspricht, erhält die Rtx-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Rtx-Aktie weniger Beachtung erhielt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Rtx-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen unterschiedliche Ratings, von "Neutral" über "Gut" bis hin zu "Schlecht".