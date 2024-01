Raytheon Technologies Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die technische Analyse der Rtx-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment wird als positiv bewertet, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings zeigen analytische Untersuchungen auch negative Signale, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Rtx-Aktie positiv sind, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Darüber hinaus ergibt der Relative Strength Index (RSI) eine positive Einschätzung, da der Wert bei 28,53 liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Gesamteinschätzung für die Rtx-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.