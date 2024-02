Raytheon Technologies Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Rtx-Aktie hat in den letzten Tagen eine Kurs von 90,6 USD erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 86,95 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +4,2 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 liegt derzeit bei 83,73 USD, was einer Distanz von +8,2 Prozent zur Aktie entspricht, und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Betrachtet man die Analysteneinschätzung, so ergibt sich aus den letzten 3 Analystenbewertungen ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Die Kursziele der Analysten liegen im Durchschnitt bei 88 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -2,87 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält Rtx somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Im Bereich des Relative Strength Index (RSI) wird die Rtx-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Rtx-Aktie veröffentlicht. Allerdings zeigte sich in den letzten Tagen eine verstärkte Auseinandersetzung mit negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Untersuchungen deuten darauf hin, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rtx-Aktie insgesamt mit einer neutralen Bewertung von Analysten und Anlegern konfrontiert ist.