Raytheon Technologies Aktie: Chancenlos!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse der Kommunikation im Internet und des Anleger-Sentiments erleichtert werden. Bei der Rtx-Aktie zeigten sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rtx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 88,34 USD lag. Der letzte Schlusskurs wies eine Abweichung von -5,78 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führten zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Rtx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment spielte ebenfalls eine Rolle in der Analyse. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führte.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".