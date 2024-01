Raytheon Technologies Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Rtx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 87,91 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 85,41 USD liegt, was einer Abweichung von -2,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 81,66 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+4,59 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rtx-Aktie also eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Rtx diskutiert wurde. An 12 Tagen herrschte eine positive Stimmung, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, weshalb die Aktie heute eine gute Einschätzung erhält. Laut weiterführenden Analysen standen jedoch in letzter Zeit überwiegend negative Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Analysten bewerten die Rtx-Aktie derzeit neutral, basierend auf 1 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (100,8 USD) deutet auf ein Aufwärtspotential von 18,02 Prozent hin, was einer guten Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rtx also eine gute Bewertung aus Analystensicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung auf Basis dieser Analyse.