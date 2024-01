Raytheon Technologies Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Diskussionen rund um Rtx auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. In den letzten Wochen wurden auch vier Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt, wobei sich das Bild aus 0 Gut- und 4 Schlecht-Signalen ergibt. Dadurch wird die Aktie letztlich als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Rtx angemessen mit "Gut" bewertet.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Rtx derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 87,85 USD, während der Kurs der Aktie (85,38 USD) um -2,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 81,8 USD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +4,38 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der Rtx bei 14,05, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,8, wodurch sich für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.