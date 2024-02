Raytheon Technologies Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die Analysten bewerten die Aktie der Rtx auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 0 gute, 2 neutrale und 1 schlechte Bewertung. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 88 USD, was einer Erwartung von -3,31 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 91,01 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rtx liegt bei 60,04, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rtx derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 und 50 Tagen liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Aktie, basierend auf den Analysen der Analysten, des RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.