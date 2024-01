Raytheon Technologies Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder auch für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der Rtx-RSI liegt bei 0,82, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rtx unterhalten. Aufgrund statistischer Auswertungen großer historischer Datenmengen ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie der Rtx von Analysten insgesamt mit 1 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie der Rtx liegt im Mittel bei 100,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,28 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut".

Die Analyse der Stimmungslage und des Kommunikationsverhaltens in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen bei der Aktie der Rtx in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt.