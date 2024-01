Raytheon Technologies Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die technische Analyse der Rtx zeigt, dass der Kurs der Aktie mit 85,32 USD derzeit um +3,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 bei -2,64 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Rtx diskutiert, wobei an 11 Tagen die Diskussion von positiven Themen dominierte und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren überwiegend positive Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, dennoch erhält Rtx insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analysteneinschätzung für Rtx ergibt insgesamt ein "Neutral", basierend auf 1 Kaufen, 4 Halten und 1 Verkaufen-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Rtx liegt bei 100,8 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 18,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Rtx vor.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Es wurde jedoch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.