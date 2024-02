Rayonier Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Rayonier":

Die Analysten sind sich uneinig über die langfristige Einschätzung der Rayonier Inc-Aktie, wobei die Gesamtbewertung "Neutral" lautet. Es gibt keine aktuellen Updates von Analysten, und das Kursziel liegt bei 0 USD, was auf eine mögliche negative Performance von -100 Prozent hinweist. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Rating "Gut" vergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine starke Diskussionsaktivität über Rayonier Inc festgestellt. Die Diskussionintensität erhält die Bewertung "Gut", während die Rate der Stimmungsänderung als negativ eingestuft wird, was zu einem Gesamtbild von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Rayonier Inc als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 liegt bei 29,87, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 41,34 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 30,42 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 33,51 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +10,16 Prozent, während der GD50 bei +3,62 Prozent liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.