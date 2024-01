Rayonier Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Aktie der Rayonier Inc wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer neutralen Bewertung versehen, wobei keine positiven oder negativen Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 32,58 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten von "Gut" für die Aktie der Rayonier Inc.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rayonier Inc eingestellt waren, mit sechs positiven, zwei negativen und vier neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als vornehmlich neutral eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend getrübt war, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie der Rayonier Inc kurzfristig positiv bewertet, da sie sich um 5,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage befindet. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,96 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.