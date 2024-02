Rayonier Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rayonier":

Die technische Analyse zeigt, dass die Rayonier Inc-Aktie derzeit ein "Gut"-Rating aufweist, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 30,42 USD, während der letzte Schlusskurs bei 33,51 USD liegt, was einer Abweichung von +10,16 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 32,34 USD, was einer Abweichung von +3,62 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Rayonier Inc also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie einen Wert von 29,87 (RSI7) und 41,34 (RSI25), was zu einer "Gut"- und "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt zeigt der RSI also ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Rayonier Inc-Aktie insgesamt als "Neutral", da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer erwarteten Entwicklung von -100 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild bei Rayonier Inc in den letzten Wochen negativ verändert. Die Anzahl der Beiträge hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Rayonier Inc daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.