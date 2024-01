Rayonier Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Rayonier":

Eine betriebswirtschaftliche Analyse der Rayonier Inc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 30,46 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 32,69 USD, was einer Abweichung von +7,32 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, wo der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,62 Prozent Abweichung).

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rayonier Inc-Aktie beträgt 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Dies wird durch den RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt, der mit einem Wert von 42,39 auch eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

In den sozialen Medien wurden Rayonier Inc in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Analyse der Analysten-Einschätzungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen vorlagen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie der Rayonier Inc bei 0 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine Gesamteinschätzung der Aktie der Rayonier Inc als "Gut".