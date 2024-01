Rayonier Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Rayonier":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen über Aktien führen. In Bezug auf Rayonier Inc wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Stimmungsänderung führte. Dadurch wird die langfristige Stimmung als "Gut" bewertet.

Die Analysten haben Rayonier Inc in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das durchschnittliche Kursziel für Rayonier Inc liegt bei 0 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus den Analystenbewertungen eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Rayonier Inc derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird der RSI als "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Rayonier Inc als "Gut" eingestuft, da der Wert über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine neutrale Wertung. Insgesamt wird die technische Analyse als "Gut" bewertet.