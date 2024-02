Rayonier Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Rayonier":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rayonier Inc war zuletzt Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei dominierten überwiegend positive Meinungen. Auch die Meinungsmarktanalyse der vergangenen Tage konzentrierte sich auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Rayonier Inc insgesamt als neutral. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie bei 0 USD, was auf einen möglichen Kursrückgang von 100 Prozent hinweist. Daher wird die Aktie von den Analysten als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 30,45 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 33,26 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 32,45 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Rayonier Inc zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und eine negative Stimmungsänderungsrate, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Rayonier Inc, wobei das Anleger-Sentiment und die technische Analyse positiver ausfallen als die Einschätzung der Analysten und das Sentiment und Buzz der Aktie.